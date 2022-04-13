Худяков назвал трех лучших вратарей России и мира

Игорешина место точно не третье, а скорее первое, а Гиля второй
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков составил хит-парад из лучших голкиперов России и мира. Туда попал его одноклубник Гилерме.
«Топ-3 вратаря мира: Тибо Куртуа, Мануэль Нойер, Эдуар Менди.
В России – Гилерме, второй – Матвей Сафонов, третий – Игорь Акинфеев», – сказал Худяков.
- Худяков – воспитанник «Локо».
- Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
- С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.