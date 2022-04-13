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Худяков назвал трех лучших вратарей России и мира

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков составил хит-парад из лучших голкиперов России и мира. Туда попал его одноклубник Гилерме.

«Топ-3 вратаря мира: Тибо Куртуа, Мануэль Нойер, Эдуар Менди.

В России – Гилерме, второй – Матвей Сафонов, третий – Игорь Акинфеев», – сказал Худяков.

  • Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
  • С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

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Источник: Sport24

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13.04.2022 22:14
Комментарии2
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    Рейтинг: +325

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Игорешина место точно не третье, а скорее первое, а Гиля второй

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    Рейтинг: +61724

    portero 2 часа назад

    Себя надо уж в РПЛ то назвать, что скромничать...

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