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Бабаев: «Перед ЦСКА стоит цель подписать долгосрочные соглашения с арендованными игроками»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с легионерами в команде.

– ЦСКА сможет сохранить иностранных футболистов на следующий сезон?

– Вы имеете в виду иностранцев, у которых есть контракт с клубом, или тех, кто в аренде?

– И тех, и других.

– С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным.

Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба.

Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.

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Источник: Bobsoccer

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