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«Реал» хочет продлить контракт с Модричем с понижением зарплаты, агенты хорвата против

«Реал» до сих пор не договорился об условиях нового соглашения с полузащитником Лукой Модричем.

Контракт между сторонами истекает 30 июня 2022 года. Его собираются продлить еще на один сезон.

В последнее время переговоры замедлились из-за разногласий по размеру зарплаты 36-летнего футболиста.

В прошлом году Модрич согласился сократить свой оклад на 10% (с 12,5 до 11,25 млн евро), чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Теперь агенты хорвата настаивают на прежнем уровне зарплаты или чтобы она осталась такой, как сейчас. «Реал» хочет, чтобы хавбек получал еще меньше.

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Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1428

    Benifacto 11 минут назад

    в МЛС уедет щас с такими агентами))))))

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