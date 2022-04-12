«Реал» хочет продлить контракт с Модричем с понижением зарплаты, агенты хорвата против

«Реал» до сих пор не договорился об условиях нового соглашения с полузащитником Лукой Модричем.

Контракт между сторонами истекает 30 июня 2022 года. Его собираются продлить еще на один сезон.

В последнее время переговоры замедлились из-за разногласий по размеру зарплаты 36-летнего футболиста.

В прошлом году Модрич согласился сократить свой оклад на 10% (с 12,5 до 11,25 млн евро), чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Теперь агенты хорвата настаивают на прежнем уровне зарплаты или чтобы она осталась такой, как сейчас. «Реал» хочет, чтобы хавбек получал еще меньше.