Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

Салах вышел на второе место в истории «Ливерпуля» по голевым действиям в АПЛ. Впереди только Джеррард

В 32-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.

Садио Мане забил на 46-й минуте после передачи Мохамеда Салаха.

Египтянин в составе «Ливерпуля» забил 115 мячей и сделал 44 ассиста в АПЛ.

По общему числу результативных действий Салах (159) обогнал Робби Фаулера (158) и вышел на второе место в истории клуба.

Рекорд принадлежит экс-капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду, который поучаствовал в 212 голах в Премьер-лиге.

Новости по теме
Левандовски согласовал трехлетний контракт с «Барсой». Он отклонил предложения «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ман Сити» 4
Трент сделал 17 голевых пасов в сезоне, превзойдя лучший результат Джеррарда. До клубного рекорда – 7 ассистов
АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 2:2 4
Источник: William Hill

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1040

    mig28 11 часов назад

    2, максимум 3 сезона и первый..если продлит договор

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11