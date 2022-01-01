Салах вышел на второе место в истории «Ливерпуля» по голевым действиям в АПЛ. Впереди только Джеррард

В 32-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.

Садио Мане забил на 46-й минуте после передачи Мохамеда Салаха.

Египтянин в составе «Ливерпуля» забил 115 мячей и сделал 44 ассиста в АПЛ.

По общему числу результативных действий Салах (159) обогнал Робби Фаулера (158) и вышел на второе место в истории клуба.

Рекорд принадлежит экс-капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду, который поучаствовал в 212 голах в Премьер-лиге.