Салах вышел на второе место в истории «Ливерпуля» по голевым действиям в АПЛ. Впереди только Джеррард

2, максимум 3 сезона и первый..если продлит договор
В 32-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.
Садио Мане забил на 46-й минуте после передачи Мохамеда Салаха.
Египтянин в составе «Ливерпуля» забил 115 мячей и сделал 44 ассиста в АПЛ.
По общему числу результативных действий Салах (159) обогнал Робби Фаулера (158) и вышел на второе место в истории клуба.
Рекорд принадлежит экс-капитану «Ливерпуля» Стивену Джеррарду, который поучаствовал в 212 голах в Премьер-лиге.