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Ерохин – о продлении контракта с «Зенитом»: «Надеюсь, мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

– Александр, вы подписали новое соглашение с «Зенитом» до 2024 года, поздравляем! Поделитесь вашими эмоциями?

– Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба – чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны – желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за «Зенит».

Для меня честь и удовольствие выступать на нашем стадионе перед нашими болельщиками – они лучшие! Поэтому надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед.

– У вас за плечами множество достижений, и всe же какие цели ставите перед собой на эти ближайшие сезоны в петербургском клубе?

– Самая главная цель и задача – приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100%, чтобы быть готовым к каждому матчу.

Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме «Зенита» как можно скорее появилась вторая звезда!

– Сегодняшняя новость очень обрадует поклонников сине-бело-голубых. Что бы вы хотели сказать им?

– В первую очередь хочется сказать им искреннее спасибо за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы – это вообще отдельный вид искусства!

Благодаря им на «Газпром Арене» всегда атмосфера праздника и команда играет дома с удвоенной энергией. Поэтому будем стараться отблагодарить их своей самоотдачей и победными результатами.

  • 32-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • Он провел 159 матчей, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»

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07.04.2022 21:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +810

    inzek 19 часов назад

    да уж о чем речь) пока в обход санкций газ и нефть шуруют врагу будет много славных и радостных побед, но только в РПЛ

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