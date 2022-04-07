Ерохин – о продлении контракта с «Зенитом»: «Надеюсь, мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

– Александр, вы подписали новое соглашение с «Зенитом» до 2024 года, поздравляем! Поделитесь вашими эмоциями?

– Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба – чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны – желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за «Зенит».

Для меня честь и удовольствие выступать на нашем стадионе перед нашими болельщиками – они лучшие! Поэтому надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед.

– У вас за плечами множество достижений, и всe же какие цели ставите перед собой на эти ближайшие сезоны в петербургском клубе?

– Самая главная цель и задача – приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100%, чтобы быть готовым к каждому матчу.

Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме «Зенита» как можно скорее появилась вторая звезда!

– Сегодняшняя новость очень обрадует поклонников сине-бело-голубых. Что бы вы хотели сказать им?

– В первую очередь хочется сказать им искреннее спасибо за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы – это вообще отдельный вид искусства!

Благодаря им на «Газпром Арене» всегда атмосфера праздника и команда играет дома с удвоенной энергией. Поэтому будем стараться отблагодарить их своей самоотдачей и победными результатами.