Левандовски просит у «Барселоны» контракт на три года (Sport.es)

«Барселона» продолжает переговоры с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски и его агентом Пини Захави.

По информации Sport.es, представитель футболиста не менее двух раз контактировал с каталонским клубом по поводу возможного трансфера.

Поляк готов перейти в «Барсу», однако «Бавария» пока не смирилась с его уходом и пытается продлить с ним контракт, истекающий в 2023 году.

Сам Левандовски в случае переезда на «Камп Ноу» хочет соглашение как минимум на три сезона.

В «Барселоне» сомневаются в целесообразности такого срока договора из-за возраста нападающего (в августе исполнится 34), однако тот уверен, что еще сможет играть на топ-уровне в течение указанного периода.