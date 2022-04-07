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  • Левандовски просит у «Барселоны» контракт на три года (Sport.es)

Левандовски просит у «Барселоны» контракт на три года (Sport.es)

7 апреля 2022, 20:55
7

«Барселона» продолжает переговоры с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски и его агентом Пини Захави.

По информации Sport.es, представитель футболиста не менее двух раз контактировал с каталонским клубом по поводу возможного трансфера.

Поляк готов перейти в «Барсу», однако «Бавария» пока не смирилась с его уходом и пытается продлить с ним контракт, истекающий в 2023 году.

Сам Левандовски в случае переезда на «Камп Ноу» хочет соглашение как минимум на три сезона.

В «Барселоне» сомневаются в целесообразности такого срока договора из-за возраста нападающего (в августе исполнится 34), однако тот уверен, что еще сможет играть на топ-уровне в течение указанного периода.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (7)
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Беспонтий
1649356101
пошучу пожалуй ------------------------------------ до пиренеев мы дойдём уже через год нет смысла -------------------------------- бл* пошутил
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3meeeD
1649358078
В легию пшик ******
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Soccerdealer63
1649358494
Маловато инфы для рассуждалок... Понятно, что с молодым Мбаппе любой клуб, включая Барсу, на три года (и больше!) подпишется легко...Но...1. Манера игры Левандовски (чисты голеадор "последнего движения", бегает мало, в распасовках почти не участвует) и его феноменальная спортивная форма и высочайший профессионализм, позволяет быть уверенным, что и через три года он будет в своём амплуа среди лучших на планете. 2) Денег он попросит точно меньше Мбаппе! После ограбления Барсы Лионелем, думается, это важно)))
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житель СПб
1649358750
Можно понять Барсу: 3 года в таком возрасте - это немало. Конечно, лучше 2+1.
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jek718875
1649396090
Дать пшеку 3 дня и под сраку
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nemolod
1649396823
Правильно сомневаются-возраст есть возраст,а форма-сегодня она есть,а завтра нет!
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zigbert
1649419183
За три года неизвестно что может произойти. Вот если бы Левандовски согласился подписать контракт на один год, тогда Барселоне можно было бы подумать.
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