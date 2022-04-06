«Нас отдали, как товар». Жирков – о переходе из «Анжи» в «Динамо»

ну а кто вы собственно?
Защитник «Химок» Юрий Жирков вспомнил, как переходил из «Анжи» в «Динамо» летом 2013 года.
– Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог бы уехать в Европу? Или не перейти из «Челси» в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?
– Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.
– А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?
– Нас просто отдали, как товар.
– Это'О откосил от «Динамо».
– Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение – пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.
- Жирков пополнил «Химки» зимой.
- В августе ему исполнится 39 лет.
- Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.