«Нас отдали, как товар». Жирков – о переходе из «Анжи» в «Динамо»

Защитник «Химок» Юрий Жирков вспомнил, как переходил из «Анжи» в «Динамо» летом 2013 года.

– Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог бы уехать в Европу? Или не перейти из «Челси» в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

– Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

– А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

– Нас просто отдали, как товар.

– Это'О откосил от «Динамо».

– Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение – пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.