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«Нас отдали, как товар». Жирков – о переходе из «Анжи» в «Динамо»

Защитник «Химок» Юрий Жирков вспомнил, как переходил из «Анжи» в «Динамо» летом 2013 года.

– Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог бы уехать в Европу? Или не перейти из «Челси» в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

– Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

– А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

– Нас просто отдали, как товар.

– Это'О откосил от «Динамо».

– Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение – пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.

  • Жирков пополнил «Химки» зимой.
  • В августе ему исполнится 39 лет.
  • Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 00:13
Комментарии1
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 6 апреля, 09:18

    ну а кто вы собственно?

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