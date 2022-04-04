«Барселона» отказалась от подписания Салаха (AS)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб отказался от подписания 29-летнего футболиста из-за его финансовых требований.

Египтянин хотел заключить контракт на пять лет с зарплатой около 17 миллионов евро в год.

Теперь «Барса» сосредоточится на трансфере Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) или Роберта Левандовски («Бавария»).

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