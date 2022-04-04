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«Барселона» отказалась от подписания Салаха (AS)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб отказался от подписания 29-летнего футболиста из-за его финансовых требований.

Египтянин хотел заключить контракт на пять лет с зарплатой около 17 миллионов евро в год.

Теперь «Барса» сосредоточится на трансфере Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) или Роберта Левандовски («Бавария»).

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1502

    Psih86 9 минут назад

    Ни сегодня завтра обанкротиться клуб, денег нет, а они тут про такие трансферы. Кто нибудь это в серьёз воспринимает интересно?

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    Рейтинг: +965

    Soccerdealer63 58 минут назад

    Холланд Барсе не подходит... И вред ли он попросит меньше Салаха... Скорее - наоборот = ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ! Левандовски...? Будет играть за меньшие бабло..но только на острие атаки...Рояль для него тяжелее)))

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