«Барселона» отказалась от подписания Салаха (AS)

Ни сегодня завтра обанкротиться клуб, денег нет, а они тут про такие трансферы. Кто нибудь это в серьёз воспринимает интересно?
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не перейдет в «Барселону».
Каталонский клуб отказался от подписания 29-летнего футболиста из-за его финансовых требований.
Египтянин хотел заключить контракт на пять лет с зарплатой около 17 миллионов евро в год.
Теперь «Барса» сосредоточится на трансфере Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) или Роберта Левандовски («Бавария»).
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку