Круговой впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Круг опередил всех, начал играть уверенно, а то всё оглядывается тормозил с принятием решения....
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.
Это левый защитник Данил Круговой, чью кандидатуру поддержали 61,87 процента опрошенных.
Он опередил Малкома (22,47%) и Андрея Мостового (5,58%).
- В марте Круговой провел 4 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Для него это первая в карьере награда игроку месяца в «Зените».
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery