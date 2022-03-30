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Круговой впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.

Это левый защитник Данил Круговой, чью кандидатуру поддержали 61,87 процента опрошенных.

Он опередил Малкома (22,47%) и Андрея Мостового (5,58%).

  • В марте Круговой провел 4 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Для него это первая в карьере награда игроку месяца в «Зените».

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 07:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +60969

    portero 3 минуты назад

    Круг опередил всех, начал играть уверенно, а то всё оглядывается тормозил с принятием решения....

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