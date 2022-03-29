«Челси» готов продать Вернера за 40 миллионов. Немец хочет уйти

Нападающий Тимо Вернер хочет покинуть «Челси».
По информации Sport1.de, лондонский клуб не станет препятствовать уходу 26-летнего немца. «Челси» готов отпустить его за 40 миллионов евро.
Лондонцам не разрешается вести переговоры о трансферах с другими клубами из-за санкций. Переговоры самостоятельно ведет советник Вернера Фолькер Штрут.
Проблемой для осуществления трансфера может стать большая зарплата Вернер. Он зарабатывает в «Челси» около 16 миллионов евро до уплаты налогов.
- У Вернера 14 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.
- Немец стоит 50 миллионов евро.
- Он в «Челси» 2 года.
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Источник: Sport1.de