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«Челси» готов продать Вернера за 40 миллионов. Немец хочет уйти

Нападающий Тимо Вернер хочет покинуть «Челси».

По информации Sport1.de, лондонский клуб не станет препятствовать уходу 26-летнего немца. «Челси» готов отпустить его за 40 миллионов евро.

Лондонцам не разрешается вести переговоры о трансферах с другими клубами из-за санкций. Переговоры самостоятельно ведет советник Вернера Фолькер Штрут.

Проблемой для осуществления трансфера может стать большая зарплата Вернер. Он зарабатывает в «Челси» около 16 миллионов евро до уплаты налогов.

  • У Вернера 14 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.
  • Немец стоит 50 миллионов евро.
  • Он в «Челси» 2 года.

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Источник: Sport1.de

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29.03.2022 22:15
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