«МЮ» хочет заключить новые долгосрочные контракты с Рэшфордом и Шоу

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу.

По информации ESPN, английский клуб намерен заключить с футболистами долгосрочные контракты. Их считают одними из ключевых игроков «МЮ».

«МЮ» рассчитывает, что соглашения будут подписаны до назначения нового тренера. Однако, Рэшфорд пока не решил, хочет ли продлить контракт.

Рэшфорд выступает за 1-ю команду «МЮ» с 2016 года.

Шоу играет в Манчестере с 2014 года.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery