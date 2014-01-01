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«МЮ» хочет заключить новые долгосрочные контракты с Рэшфордом и Шоу

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу.

По информации ESPN, английский клуб намерен заключить с футболистами долгосрочные контракты. Их считают одними из ключевых игроков «МЮ».

«МЮ» рассчитывает, что соглашения будут подписаны до назначения нового тренера. Однако, Рэшфорд пока не решил, хочет ли продлить контракт.

  • Рэшфорд выступает за 1-ю команду «МЮ» с 2016 года.
  • Шоу играет в Манчестере с 2014 года.

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Источник: ESPN

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