«МЮ» хочет заключить новые долгосрочные контракты с Рэшфордом и Шоу

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу.
По информации ESPN, английский клуб намерен заключить с футболистами долгосрочные контракты. Их считают одними из ключевых игроков «МЮ».
«МЮ» рассчитывает, что соглашения будут подписаны до назначения нового тренера. Однако, Рэшфорд пока не решил, хочет ли продлить контракт.
- Рэшфорд выступает за 1-ю команду «МЮ» с 2016 года.
- Шоу играет в Манчестере с 2014 года.
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Источник: ESPN