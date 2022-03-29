У Левандовски нет договоренности с «Барселоной» (Goal)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пока не знает, за какую команду будет играть в следующем сезоне.
Goal сообщает, что информация о договоренности поляка с «Барселоной» не соответствует действительности.
Каталонский клуб из-за финансовых проблем вряд ли сможет предложить 33-летнему футболисту желаемую зарплату.
- Левандовски в этом сезоне забил 45 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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Источник: Goal