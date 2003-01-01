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Моро: «Даю слово, что останусь в «Динамо» до конца сезона»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро исключил свой уход из клуба в ближайшее время.

«У меня контракт с «Динамо» на три с половиной года, и я даю слово, что останусь в клубе до конца сезона. Я останусь в Москве до лета, а потом посмотрим.

У меня хороший статус в клубе, я вышел на поле во всех матчах с начала этого сезона, у нашей команды сейчас хороший период, мы боремся за титул», – сказал Моро.

  • Хорват выступает за «Динамо» с августа 2020 года.
  • В этом сезоне Моро забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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