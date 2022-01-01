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Андрей Мостовой: «Легионеры «Зенита» спокойны, для них все делают»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал понять, что иностранные футболиста не собираются уходить из петербургского клуба.

«Легионеры «Зенита» спокойны. Нет никаких мыслей об отъезде у них. Для них все делают.

ЦСКА набрал классный ход, команда стала сильнее, добавили в качестве. Отрыв есть. Все в наших ногах», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 20:53
Комментарии4
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    Рейтинг: +10001

    Alekxei Z. 34 минуты назад

    До конца чемпионата доиграют , а вот дальше на воде вилами.
    И уж конечно у Мостового спрашивать никто не будет.
    Станет игроком основы, тогда и посмотрим как сможет Питер тащить, и куда.

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    Рейтинг: +264

    Сделаны из Дерева 38 минут назад

    С газпрома трудно оторваться от такой кормушки,да и платить этим игрочишкам в европе и по ляму зелени ни кто не будет!!! А тут лафа) Вышел по пинал 90 минут по круглому,попал два раза и зарплата 5 -7 лям бакинских)))

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    Рейтинг: +60800

    portero 55 минут назад

    Сезон то доиграют, а вот что будет дальше???

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    Рейтинг: +3983

    PAREVG. > portero 3 минуты назад

    Я думаю останутся, им больше нигде такую ЗП не предложат.
    И, насколько мне известно, гранды мирового футбола в очередь за ними не выстраиваются. Так что никуда они не денутся, как говорится - лучше быть первым парнем в РПЛ. чем одним из многих в гейропе...

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