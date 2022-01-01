Андрей Мостовой: «Легионеры «Зенита» спокойны, для них все делают»

До конца чемпионата доиграют , а вот дальше на воде вилами.
И уж конечно у Мостового спрашивать никто не будет.
Станет игроком основы, тогда и посмотрим как сможет Питер тащить, и куда.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал понять, что иностранные футболиста не собираются уходить из петербургского клуба.
«Легионеры «Зенита» спокойны. Нет никаких мыслей об отъезде у них. Для них все делают.
ЦСКА набрал классный ход, команда стала сильнее, добавили в качестве. Отрыв есть. Все в наших ногах», – сказал Мостовой.
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