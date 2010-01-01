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IFAB планирует сделать правило пяти замен постоянным

Международный совет футбольных ассоциаций, отвечающий за правила футбола, готовится внести в список постоянных правило пяти замен. Согласно нему во всех официальных турнирах можно будет сделать во время матча до пяти замен (но не более чем за три раза).

Об этом пишет Transfer News Live со ссылкой на испанское издание Sport.

  • Возможность делать 5 замен была введена в 2020 году.
  • Это было связано с уплотненным графиком матчей из-за пандемии коронавируса.
  • В АПЛ правило 5 замен сейчас не действует: там максимум 3 замены за игру.

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Источник: твиттер Transfer News Live

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