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Лапорта: «Контракты Гави и Араухо? Есть зарплатные рамки»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с Гави и Рональдом Араухо. У сторон обоюдное желание продолжить сотрудничество.

«Контракты Гави и Араухо? Есть рамки, в которых мы ведем переговоры о зарплате. Переговоры идут хорошо. Мы хотим, чтобы игроки остались, они тоже хотят», – заверил Лапорта.

  • Контракты футболистов истекают летом 2023 года.
  • Араухо провел 33 матча в этом сезоне, забил 4 гола.
  • Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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