«Лидс» отверг 29-миллионное предложение «Барселоны» по Рафинье. Он хочет 60

Барсе не до жира, так что мимо...
«Барселона» хочет купить атакующего игрока «Лидса» Рафинью. Сделано предложение на 29 миллионов фунтов стерлингов, но оно отвергнуто.
«Лидс» хочет получить за игроку ту самую сумму, которая прописана в контракте как выкупная, – 60 миллионов.
- Рафинья также интересен «Ливерпулю».
- В сезоне АПЛ у Рафиньи 27 матчей, 9 голов, 2 ассиста.
- 25-летний бразилец в «Лидсе» с 2020 года, когда перешел из «Ренна».
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