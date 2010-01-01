«Лидс» отверг 29-миллионное предложение «Барселоны» по Рафинье. Он хочет 60

«Барселона» хочет купить атакующего игрока «Лидса» Рафинью. Сделано предложение на 29 миллионов фунтов стерлингов, но оно отвергнуто.

«Лидс» хочет получить за игроку ту самую сумму, которая прописана в контракте как выкупная, – 60 миллионов.

Рафинья также интересен «Ливерпулю».

В сезоне АПЛ у Рафиньи 27 матчей, 9 голов, 2 ассиста.

25-летний бразилец в «Лидсе» с 2020 года, когда перешел из «Ренна».

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery