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«Лидс» отверг 29-миллионное предложение «Барселоны» по Рафинье. Он хочет 60

«Барселона» хочет купить атакующего игрока «Лидса» Рафинью. Сделано предложение на 29 миллионов фунтов стерлингов, но оно отвергнуто.

«Лидс» хочет получить за игроку ту самую сумму, которая прописана в контракте как выкупная, – 60 миллионов.

  • Рафинья также интересен «Ливерпулю».
  • В сезоне АПЛ у Рафиньи 27 матчей, 9 голов, 2 ассиста.
  • 25-летний бразилец в «Лидсе» с 2020 года, когда перешел из «Ренна».

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +60708

    portero 1 минуту назад

    Барсе не до жира, так что мимо...

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    Рейтинг: +2664

    СуперПАВ9 24 минуты назад

    На понидение не пойдет

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    Рейтинг: +13503

    Skull_Boy 1 час назад

    60 млн да еще в фунтах явно перебор

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