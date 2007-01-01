Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Проблем с финансированием быть не должно. Задача на сезон прежняя – занять 10-12-е место»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопросы о клубе.

– На бюджете клуба скажется ситуация?

– У нас все стабильно. Никаких сокращений нет.

– Общаетесь с остальными иностранцами, объясняете им, что не надо уезжать?

– Конечно, постоянно. Они с пониманием относятся.

– А что говорят в правительстве региона по финансированию на будущий сезон?

– У нас стабильное финансовое положение и проблем быть не должно.

– Как думаете, было ли на первом месте у клубов РПЛ при голосовании за мораторий кратное повышение денег по контрактам от ТВ, букмекеров и просто никто не хочет терять средства?

– Думаю, что первичной была ситуация с отъездом легионеров.

– Ваши легионеры когда вернутся?

– Согласно контрактам.

– ФИФА верно поступила, разрешив уезжать?

– Не обсуждаем, правильно или нет. Это политика, и ее не обсуждаем. Считаю, что это неправильно.

– Задача на сезон корректировалась?

– Прежняя – занять 10-12-е место. Игра покажет, по силам ли быть выше.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Нижний Новгород» благодаря дублю 20-летнего Яковлева 7
ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» – «Спартак» 24
ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч в Москве 26 марта
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11