Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Проблем с финансированием быть не должно. Задача на сезон прежняя – занять 10-12-е место»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопросы о клубе.

– На бюджете клуба скажется ситуация?

– У нас все стабильно. Никаких сокращений нет.

– Общаетесь с остальными иностранцами, объясняете им, что не надо уезжать?

– Конечно, постоянно. Они с пониманием относятся.

– А что говорят в правительстве региона по финансированию на будущий сезон?

– У нас стабильное финансовое положение и проблем быть не должно.

– Как думаете, было ли на первом месте у клубов РПЛ при голосовании за мораторий кратное повышение денег по контрактам от ТВ, букмекеров и просто никто не хочет терять средства?

– Думаю, что первичной была ситуация с отъездом легионеров.

– Ваши легионеры когда вернутся?

– Согласно контрактам.

– ФИФА верно поступила, разрешив уезжать?

– Не обсуждаем, правильно или нет. Это политика, и ее не обсуждаем. Считаю, что это неправильно.

– Задача на сезон корректировалась?

– Прежняя – занять 10-12-е место. Игра покажет, по силам ли быть выше.

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