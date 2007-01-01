Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Проблем с финансированием быть не должно. Задача на сезон прежняя – занять 10-12-е место»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопросы о клубе.
– На бюджете клуба скажется ситуация?
– У нас все стабильно. Никаких сокращений нет.
– Общаетесь с остальными иностранцами, объясняете им, что не надо уезжать?
– Конечно, постоянно. Они с пониманием относятся.
– А что говорят в правительстве региона по финансированию на будущий сезон?
– У нас стабильное финансовое положение и проблем быть не должно.
– Как думаете, было ли на первом месте у клубов РПЛ при голосовании за мораторий кратное повышение денег по контрактам от ТВ, букмекеров и просто никто не хочет терять средства?
– Думаю, что первичной была ситуация с отъездом легионеров.
– Ваши легионеры когда вернутся?
– Согласно контрактам.
– ФИФА верно поступила, разрешив уезжать?
– Не обсуждаем, правильно или нет. Это политика, и ее не обсуждаем. Считаю, что это неправильно.
– Задача на сезон корректировалась?
– Прежняя – занять 10-12-е место. Игра покажет, по силам ли быть выше.
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