«РЖД»: «Локомотив» не продается. Речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга»

Какая жалость. А я уж прикупить эту команду хотел...
Пресс-служба «РЖД» дала комментарий по поводу информации о продаже «Локомотива».
«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД.
ОАО «РЖД» владеет 0,0015% акций АО «Футбольный клуб «Локомотив». В целях упорядочивания активов акции АО «Футбольный клуб «Локомотив» вносятся в уставный капитал дочерней компании – АО «РЖД Управление активами», – пояснили в компании.
- «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
- Клуб основан в 1922 году.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
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