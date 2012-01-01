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«РЖД»: «Локомотив» не продается. Речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга»

Пресс-служба «РЖД» дала комментарий по поводу информации о продаже «Локомотива».

«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД.

ОАО «РЖД» владеет 0,0015% акций АО «Футбольный клуб «Локомотив». В целях упорядочивания активов акции АО «Футбольный клуб «Локомотив» вносятся в уставный капитал дочерней компании – АО «РЖД Управление активами», – пояснили в компании.

  • «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
  • Клуб основан в 1922 году.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14930

    Cleaner 1 час назад

    Какая жалость. А я уж прикупить эту команду хотел...

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    Рейтинг: +288

    SpartakMoskwa > Cleaner 20 минут назад

    Может лучше на Челси присмотришься)Абрамович ещё скидочку сделает как земляку

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