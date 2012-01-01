«РЖД»: «Локомотив» не продается. Речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга»

Пресс-служба «РЖД» дала комментарий по поводу информации о продаже «Локомотива».

«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе правительства речь идет об изменении структуры владения клубом внутри холдинга РЖД.

ОАО «РЖД» владеет 0,0015% акций АО «Футбольный клуб «Локомотив». В целях упорядочивания активов акции АО «Футбольный клуб «Локомотив» вносятся в уставный капитал дочерней компании – АО «РЖД Управление активами», – пояснили в компании.

«РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».

Клуб основан в 1922 году.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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