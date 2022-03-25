Сафонов: «Акинфеев прошел отличный путь. Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Прекрасно отношусь к Игорю Акинфееву, он прошел отличный путь. Но любое дело можно сделать еще лучше.

Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет. Если вы спросите у Игоря, то он скажет, что карьеру можно было сделать еще лучше», – сказал Сафонов.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

В этом сезоне он пропустил 19 голов в 20 матчах.

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