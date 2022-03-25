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Сафонов: «Акинфеев прошел отличный путь. Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Прекрасно отношусь к Игорю Акинфееву, он прошел отличный путь. Но любое дело можно сделать еще лучше.

Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет. Если вы спросите у Игоря, то он скажет, что карьеру можно было сделать еще лучше», – сказал Сафонов.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он пропустил 19 голов в 20 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +60658

    portero 1 час назад

    Цель всегда недостижима, можно цели ставить поскромнее достигать их, и ставить новые...
    Удачи Матвею!!!

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    Рейтинг: +4656

    neim 2 часа назад

    Дай бог половины достичь от того, что конифей достиг. Слов много, а это верный признак деградации.

    2
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    Рейтинг: +13522

    Dominator777 2 часа назад

    Как показывает практика, та молодежь, которая поймала "звезду" в молодости и много говорит не по делу, в дальнейшем "звездой" не становится. Ничего личного к Сафонову, просто констатирую факты.

    3
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    Рейтинг: +4656

    neim > Dominator777 2 часа назад

    Правильно констатируешь.
    Когда такие мнения высказываются игроком, который ещё ничего не достиг, то это первый и самый главный признак "звездячества". Похоже, карьера этого болтуна может также быстро закатиться, как и расцвела в своё время.
    Хотя я теперь и не вспомню, а расцветала ли она ?

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