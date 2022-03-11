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Хави предпочитает видеть в «Барсе» Салаха, а не Левандовски или Лукаку (Mundo Deportivo)

«Барселона» сохраняет интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду, но параллельно прорабатывает другие варианты усиления атаки.

В список альтернативных кандидатов входят Мохамед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария») и Ромелу Лукаку («Челси»).

Главный тренер «Барсы» Хави предпочитает видеть в своей команде египтянина.

Салаху, который не может договориться с «Ливерпулем» о продлении контракта, также нравится стиль игры каталонцев.

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Источник: Mundo Deportivo

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