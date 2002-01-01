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Петржела: «РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах РПЛ на фоне введенных санкций.

«Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, возможно, все уедут.

РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию.

Я читал, как Кухта летел в Чехию на матчи сборной из России – был сильно шокирован, насколько же сложно стало передвигаться», – сказал чех.

  • Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
  • С командой 68-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:49
Комментарии5
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    Рейтинг: +13238

    NewLife 54 минуты назад

    Пока нет международных матчей это утверждение голословное, т.е. очередное дерьмо от РБ Спорт.

    0
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    Рейтинг: +384

    petlyra 1 час назад

    Сказал самый слабый знаток футбола в Европе...

    2
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    Рейтинг: +8984

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Будет , ещё хуже ! Нито , не будет платить из бюджета !

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    Рейтинг: +57

    Назарян 2 часа назад

    Пшел на куй **** жало

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6695

    BarStep 2 часа назад

    Да ладно тебе Властимил..
    При всех раскладах не опустится наш чемп ниже стран Варшавского договора и всяких там мальт, кипров и т.п...
    Погорячился ты однако..
    Бывает..
    Я сам в а.х.у.е., если что))

    0
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