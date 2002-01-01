Петржела: «РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах РПЛ на фоне введенных санкций.

«Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, возможно, все уедут.

РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию.

Я читал, как Кухта летел в Чехию на матчи сборной из России – был сильно шокирован, насколько же сложно стало передвигаться», – сказал чех.

Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.

С командой 68-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.

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