Петржела: «РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе»

Пока нет международных матчей это утверждение голословное, т.е. очередное дерьмо от РБ Спорт.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах РПЛ на фоне введенных санкций.
«Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, возможно, все уедут.
РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию.
Я читал, как Кухта летел в Чехию на матчи сборной из России – был сильно шокирован, насколько же сложно стало передвигаться», – сказал чех.
- Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
- С командой 68-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.
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