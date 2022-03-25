Сафонов: «Зенит» официально на меня ни разу не выходил»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг интерес со стороны «Зенита».

«Зенит» официально на меня ни разу не выходил. Кроме «Краснодара» сейчас не вижу себя ни в одном российском клубе», – сказал 23-летний футболист.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 20 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока сборной России – 16 миллионов евро.

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