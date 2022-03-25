Сафонов: «Зенит» официально на меня ни разу не выходил»

Пора Матвей делать шаг в серьезный клуб..
Проводи черту под Краснодаром, говори все спасибо и вперед!
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг интерес со стороны «Зенита».
«Зенит» официально на меня ни разу не выходил. Кроме «Краснодара» сейчас не вижу себя ни в одном российском клубе», – сказал 23-летний футболист.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 20 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока сборной России – 16 миллионов евро.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery