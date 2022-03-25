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Сафонов: «Зенит» официально на меня ни разу не выходил»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг интерес со стороны «Зенита».

«Зенит» официально на меня ни разу не выходил. Кроме «Краснодара» сейчас не вижу себя ни в одном российском клубе», – сказал 23-летний футболист.

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока сборной России – 16 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6695

    BarStep 2 часа назад

    Пора Матвей делать шаг в серьезный клуб..
    Проводи черту под Краснодаром, говори все спасибо и вперед!

    0
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    Рейтинг: +254

    Сделаны из Дерева > BarStep 59 минут назад

    какой серьезный клуб?

    0
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    Рейтинг: +254

    Сделаны из Дерева 4 часа назад

    Радуйся этому событию))
    Не то бы закончил карьеру
    А в зенит и в 37 лет можно перейти заработать
    Так что все впереди

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    Рейтинг: +60657

    portero 4 часа назад

    На хозяина выходили и он послал, далеко... вроде такая инфа была.

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