Владелец «Бостон Селтикс» претендует на покупку «Челси» (The Athletic)

Стивен Пальюка, владелец клуба НБА «Бостон Селтикс», входит в шорт-лист претендентов на покупку «Челси». Сделку планируется завершить в течение весны.

Ранее «Челси» был выставлен на продажу Романом Абрамовичем и попал из-за него под санкции.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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