Владелец «Бостон Селтикс» претендует на покупку «Челси» (The Athletic)

Стивен Пальюка, владелец клуба НБА «Бостон Селтикс», входит в шорт-лист претендентов на покупку «Челси». Сделку планируется завершить в течение весны.
Ранее «Челси» был выставлен на продажу Романом Абрамовичем и попал из-за него под санкции.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
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