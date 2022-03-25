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Владелец «Бостон Селтикс» претендует на покупку «Челси» (The Athletic)

Стивен Пальюка, владелец клуба НБА «Бостон Селтикс», входит в шорт-лист претендентов на покупку «Челси». Сделку планируется завершить в течение весны.

Ранее «Челси» был выставлен на продажу Романом Абрамовичем и попал из-за него под санкции.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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Источник: The Athletic

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25.03.2022 23:46
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