Лапорта – о возможном трансфере Мбаппе в «Барселону»: «Если заговорим об игроке, мы повысим цену»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о возможном трансфере в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Опровержения функционер не дал.

«Если мы заговорим об игроке, мы повысим цену. Я не хочу комментировать слухи ни о Мбаппе, ни о других игроках, потому что это нанесет ущерб интересам клуба», – сказал Лапорта.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции