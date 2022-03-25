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Лапорта – о возможном трансфере Мбаппе в «Барселону»: «Если заговорим об игроке, мы повысим цену»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о возможном трансфере в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Опровержения функционер не дал.

«Если мы заговорим об игроке, мы повысим цену. Я не хочу комментировать слухи ни о Мбаппе, ни о других игроках, потому что это нанесет ущерб интересам клуба», – сказал Лапорта.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

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Источник: Mundo Deportivo

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25.03.2022 23:14
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