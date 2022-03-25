Плутник: «Продажа «Локомотива»? Полная чушь, бред. Клуб не продается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал разрешение правительства РФ продать московский клуб. Сейчас им владеет «РЖД».

«Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред да и только. «Локомотив» не продается», – заверил Плутник.

«РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».

Клуб основан в 1922 году.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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