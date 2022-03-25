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Плутник: «Продажа «Локомотива»? Полная чушь, бред. Клуб не продается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал разрешение правительства РФ продать московский клуб. Сейчас им владеет «РЖД».

«Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред да и только. «Локомотив» не продается», – заверил Плутник.

  • «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
  • Клуб основан в 1922 году.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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25.03.2022 21:47
Комментарии2
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 59 минут назад

    Плутник..., с такой фамилией никто тебе не поверит.

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    Рейтинг: +922

    mama1991 1 час назад

    значит продается))))

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