Геркус: «Продажа акций «Локомотива» – техническая транзакция, которая ничего не значит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разрешение правительства РФ продать московский клуб. Сейчас им владеет «РЖД».

«По поводу продажи акций «Локо» «РЖД». Думаю, это техническая транзакция, которая сама по себе ничего не значит», – написал Геркус.

«РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».

Клуб основан в 1922 году.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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