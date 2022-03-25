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Геркус: «Продажа акций «Локомотива» – техническая транзакция, которая ничего не значит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разрешение правительства РФ продать московский клуб. Сейчас им владеет «РЖД».

«По поводу продажи акций «Локо» «РЖД». Думаю, это техническая транзакция, которая сама по себе ничего не значит», – написал Геркус.

  • «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
  • Клуб основан в 1922 году.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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25.03.2022 21:41
Комментарии3
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

    С помощью ваших технических транзакций уже пол-России распи*дили, а теперь сидят в Лондоне и страдают от того, что уборщицу не могут найти пол помыть.

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    Рейтинг: +60655

    portero 1 час назад

    надо показать доход, вот только за чей счёт???

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    Рейтинг: +8983

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Этот Геркус мутный тип ! Всё , что , он говорит - несёт опасность !

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