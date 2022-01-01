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«Барселона» готовит предложение по Левандовски (Sport.es)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вскоре может сменить клуб. Предложение по поляку готовит «Барселона».

Каталонцы готовы заплатить за 33-летнего спортсмена порядка 60 миллионов евро.

  • Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1806

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Лева, Холланд, Салах... откуда столько денег у барсы, нет не на трансфер, а на ЗП.... вывод, все 4.14здешь.... Максимум кто то один.

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    Рейтинг: +370

    Lipatoff 1 час назад

    Смысл, если есть габонец... утка

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