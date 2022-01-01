«Барселона» готовит предложение по Левандовски (Sport.es)

Лева, Холланд, Салах... откуда столько денег у барсы, нет не на трансфер, а на ЗП.... вывод, все 4.14здешь.... Максимум кто то один.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вскоре может сменить клуб. Предложение по поляку готовит «Барселона».
Каталонцы готовы заплатить за 33-летнего спортсмена порядка 60 миллионов евро.
- Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
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