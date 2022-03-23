«Ньюкасл» сможет потратить летом 60 миллионов. Крупных трансферов не будет (The Telegraph)

Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето.

По информации The Telegraph, английский клуб сможет потратить на трансферы 60 миллионов фунтов. Клуб не будет совершать крупные сделки.

Зимой «Ньюкасл» потратил на трансферы 90 миллионов фунтов.

Осенью команду приняли саудовские инвесторы.

«Ньюкасл» идет на 14-м месте в АПЛ.

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