Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

«Ньюкасл» сможет потратить летом 60 миллионов. Крупных трансферов не будет (The Telegraph)

Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето.

По информации The Telegraph, английский клуб сможет потратить на трансферы 60 миллионов фунтов. Клуб не будет совершать крупные сделки.

  • Зимой «Ньюкасл» потратил на трансферы 90 миллионов фунтов.
  • Осенью команду приняли саудовские инвесторы.
  • «Ньюкасл» идет на 14-м месте в АПЛ.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Неймар может перейти в «Ньюкасл» 8
Матч «Эвертон» – «Ньюкасл» был прерван на шесть минут из-за фаната, привязавшего себя к штанге 3
АПЛ. «Эвертон» победил «Ньюкасл» благодаря голу на 99-й минуте и прервал серию из 4 поражений
Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:38
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +56

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Российские клубы тоже вот решили ---- никаких легионеров из Европы, хоть они и в очереди стоят.)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11