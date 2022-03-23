«Ньюкасл» сможет потратить летом 60 миллионов. Крупных трансферов не будет (The Telegraph)

Российские клубы тоже вот решили ---- никаких легионеров из Европы, хоть они и в очереди стоят.)))
Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето.
По информации The Telegraph, английский клуб сможет потратить на трансферы 60 миллионов фунтов. Клуб не будет совершать крупные сделки.
- Зимой «Ньюкасл» потратил на трансферы 90 миллионов фунтов.
- Осенью команду приняли саудовские инвесторы.
- «Ньюкасл» идет на 14-м месте в АПЛ.
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