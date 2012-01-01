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Платини: «Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Лео решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда. Но он уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад», – сказал Платини.

  • Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 год.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
  • До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14904

    Cleaner 5 минут назад

    Платини - капитан очевидность...(

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