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У «Барсы» есть деньги на трансфер Мбаппе. Он выслушает предложение каталонцев

«Барселона» по-прежнему заинтересована в трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Каталонский клуб может позволить себе 23-летнего француза благодаря кредиту от Goldman Sachs и сделке со Spotify. «Барселона» считает, что его трансфер обойдется дешевле, чем переход Эрлинга Холанда.

Мбаппе выслушает предложение «Барселоны», так как он до сих пор не определился со своим будущим. Француза в первую очередь интересует качество спортивного проекта.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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Источник: GFFN

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2505

    BlackMurder 1 час назад

    Не поможет он ни Реалу, ни барсе

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    Рейтинг: +55

    basil2591 3 часа назад

    Вот и Барса, по примеру Реала, начинает строить вавилонскую башню! Жаль...

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    Рейтинг: +56

    Vot ono cho patsany, vot > basil2591 1 час назад

    Нонче не то что давеча. А куды деваца...Глобализация панимаш.

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