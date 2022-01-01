У «Барсы» есть деньги на трансфер Мбаппе. Он выслушает предложение каталонцев

«Барселона» по-прежнему заинтересована в трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Каталонский клуб может позволить себе 23-летнего француза благодаря кредиту от Goldman Sachs и сделке со Spotify. «Барселона» считает, что его трансфер обойдется дешевле, чем переход Эрлинга Холанда.

Мбаппе выслушает предложение «Барселоны», так как он до сих пор не определился со своим будущим. Француза в первую очередь интересует качество спортивного проекта.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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