В «Барселоне» считают, что подписать Салаха легче, чем Левандовски (Sport.es)

«Барселона» планирует усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Приоритетом клуба остается форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, однако каталонцы рассматривают и другие варианты.

Альтернативные кандидаты – Мохамед Салах («Ливерпуль») и Роберт Левандовски («Бавария»).

При этом в «Барсе» считают, что подписать египтянина будет легче, чем поляка.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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