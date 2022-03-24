Кавазашвили: «Свинов угробил свою карьеру, перейдя в «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает ошибкой переход голкипера Ильи Свинова в «Спартак».

«К сожалению, Свинов угробил свою карьеру, перейдя в «Спартак». Это стало абсолютно понятно по прошествии трех месяцев. На мой взгляд, этот мальчик допустил огромную ошибку как вратарь, что пошел в такое мессиво.

Конечно, здесь большая часть вины лежит на его бестолковых советчиках, которых вообще надо убрать из футбола за такие рекомендации. Они настоящие профаны, загубившие парню карьеру, возможно, ради каких-то своих интересов.

Как можно было пойти в команду, где основной вратарь вернулся после длительного отсутствия, вгрызается за свое место и очень достойно играет, а второй – молодой парень, который несколько лет подряд играл за основу?

Видимо, он сглупил и подумал, что он придет и Селихова через месяц-два посадят в запас. Но это ведь очень глупо, как можно было на такое рассчитывать?

Вратарю необходима постоянная игровая практика, он не должен сидеть на банке. Только так он сможет совершенствовать свое мастерство.

Доиграл бы себе спокойно сезон, потом летом перешел бы в команду поспокойнее, с меньшей конкуренцией – в РПЛ таких много. Уверен, у него были бы достойные предложения», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

Он пока не дебютировал за новую команду.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery