Мюллер: «Планирую играть на высоком уровне до 2025 года»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не собирается заканчивать карьеру раньше 2025 года.

«У меня есть определенные требования к себе. Я планирую играть на высоком уровне до 2025 года – именно так я себя чувствую в данный момент.

Я не хочу играть до тех пор, пока другие не скажут [о том, что надо уходить], я хочу быть решающим фактором», – сказал Мюллер.

В этом сезоне Мюллер забил 12 голов и сделал 22 ассиста в 37 матчах.

Мюллер всю карьеру провел в «Баварии».

Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.

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