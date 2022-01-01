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Мюллер: «Планирую играть на высоком уровне до 2025 года»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не собирается заканчивать карьеру раньше 2025 года.

«У меня есть определенные требования к себе. Я планирую играть на высоком уровне до 2025 года – именно так я себя чувствую в данный момент.

Я не хочу играть до тех пор, пока другие не скажут [о том, что надо уходить], я хочу быть решающим фактором», – сказал Мюллер.

  • В этом сезоне Мюллер забил 12 голов и сделал 22 ассиста в 37 матчах.
  • Мюллер всю карьеру провел в «Баварии».
  • Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.

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Источник: GGFN

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