Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

«Челси» разрешили продавать билеты. АПЛ направит выручку на благотворительность

«Челси» сможет продавать билеты на матчи, сообщает BBC.

Правительство Великобритании обновило лицензию клуба, согласно которой «Челси» не мог продавать билеты, а на матчах могли присутствовать только владельцы абонементов.

Болельщики «Челси» могут покупать билеты, но деньги будут поступать на счет АПЛ. Лига будет направлять вырученные средства на благотворительность.

  • «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
  • Клуб может не доиграть сезон.
  • Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Жоржиньо может перейти из «Челси» в «Милан»
«Рома» готова продать Абрахама за 100 миллионов 3
Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» до 30 миллионов для поддержки работы клуба 16
Источник: BBC

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:27
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +12991

    Fusballer 12 минут назад

    И с других клубов тоже надо. Начать с МС. Арабы не обеднеют.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14882

    KLIM777 31 минуту назад

    ***** стандарты западной цивилизации, подлые и лживые.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11