«Челси» разрешили продавать билеты. АПЛ направит выручку на благотворительность

И с других клубов тоже надо. Начать с МС. Арабы не обеднеют.
«Челси» сможет продавать билеты на матчи, сообщает BBC.
Правительство Великобритании обновило лицензию клуба, согласно которой «Челси» не мог продавать билеты, а на матчах могли присутствовать только владельцы абонементов.
Болельщики «Челси» могут покупать билеты, но деньги будут поступать на счет АПЛ. Лига будет направлять вырученные средства на благотворительность.
- «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
- Клуб может не доиграть сезон.
- Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.
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