«Челси» разрешили продавать билеты. АПЛ направит выручку на благотворительность

«Челси» сможет продавать билеты на матчи, сообщает BBC.

Правительство Великобритании обновило лицензию клуба, согласно которой «Челси» не мог продавать билеты, а на матчах могли присутствовать только владельцы абонементов.

Болельщики «Челси» могут покупать билеты, но деньги будут поступать на счет АПЛ. Лига будет направлять вырученные средства на благотворительность.

«Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.

Клуб может не доиграть сезон.

Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.

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