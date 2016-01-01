Льорис: «ПСЖ» превосходил «Реал» 150 из 180 минут. Виноват не только Почеттино»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не виноват в вылете клуба из Лиги чемпионов.

«Мне трудно быть объективным, учитывая мои взаимоотношения с Почеттино, но проблемы «ПСЖ» не могут исходить только от одного человека.

«ПСЖ» показывал высокий уровень игры с «Реалом» и превосходил соперника 150 из 180 минут, прежде чем потерял нить игры. Карим Бензема был великолепен», – сказал Льорис.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года.

Контракт тренера с парижанами рассчитан до конца следующего сезона.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 12-очковым отрывом, но уже вылетел из Лиги чемпионов.

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