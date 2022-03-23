Фати близок к восстановлению от травмы. Он пропустил более двух месяцев

Главное, чтобы постепенно использовали, парень талантливый, ему нужно только набраться уверенности и Хави поможет
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати на следующей неделе вернется к тренировкам с командой.
19-летний футболист близок к восстановлению от травмы левого бедра.
Ожидается, что испанец сможет получить игровое время уже в середине апреля.
- Фати отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.
- Он не выходит на поле с 20 января.
- В этом сезоне форвард провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции