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Фати близок к восстановлению от травмы. Он пропустил более двух месяцев

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати на следующей неделе вернется к тренировкам с командой.

19-летний футболист близок к восстановлению от травмы левого бедра.

Ожидается, что испанец сможет получить игровое время уже в середине апреля.

  • Фати отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.
  • Он не выходит на поле с 20 января.
  • В этом сезоне форвард провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +370

    Lipatoff 3 часа назад

    Главное, чтобы постепенно использовали, парень талантливый, ему нужно только набраться уверенности и Хави поможет

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