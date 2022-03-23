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Медведев: «Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока рано говорить»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ со следующего сезона.

  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Новый лимит должно утвердить Министерство спорта.

«Об этом изменении давно шла речь. Его цель – повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕврАзЭС, так и между самими легионерами.

Как будет реализовываться введение нового лимита зависит от очень многих факторов. Надеюсь, мы как и раньше сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.

О возможных изменениях в трансферной политике «Зенита» из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет – успешное завершение текущего чемпионата», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»

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