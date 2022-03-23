Выручка от продажи билетов на ближайшие игры «Челси» из-за санкций пойдет АПЛ

«Челси» не будет получать денег от билетов, которые будут реализовываться на ближайшие матчи клуба. Из-за санкций, наложенных на клуб из-за владельца Романа Абрамовича, средства пойдут АПЛ.
Речь идет о билетах, которые будут покупать гостевые фанаты на матчи на «Стэмфорд Бридж», а также о билетах для болельщиков «Челси» на выездные игры.
- «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
- Клуб может не доиграть сезон.
- Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.
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