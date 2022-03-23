Араухо и Гави отклонили третье предложение «Барсы» о продлении контракта (Marca)

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
«Барселона» не может согласовать новые контракты с Рональдом Араухо и Гави.
По информации Marca, оба футболиста отклонили третье предложение клуба о продлении контракта. Уругвайца и испанца не устраивают условия соглашения.
- Контракты футболистов истекают летом 2023 года.
- Араухо провел 33 матча в этом сезоне, забил 4 гола.
- Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах.
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