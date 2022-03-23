Араухо и Гави отклонили третье предложение «Барсы» о продлении контракта (Marca)

«Барселона» не может согласовать новые контракты с Рональдом Араухо и Гави.

По информации Marca, оба футболиста отклонили третье предложение клуба о продлении контракта. Уругвайца и испанца не устраивают условия соглашения.

Контракты футболистов истекают летом 2023 года.

Араухо провел 33 матча в этом сезоне, забил 4 гола.

Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах.

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