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Араухо и Гави отклонили третье предложение «Барсы» о продлении контракта (Marca)

«Барселона» не может согласовать новые контракты с Рональдом Араухо и Гави.

По информации Marca, оба футболиста отклонили третье предложение клуба о продлении контракта. Уругвайца и испанца не устраивают условия соглашения.

  • Контракты футболистов истекают летом 2023 года.
  • Араухо провел 33 матча в этом сезоне, забил 4 гола.
  • Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    fsdf4et 57 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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    Рейтинг: +69110

    insider_retro 1 час назад

    Парни возомнили о себе, а агенты шепчут им про значимые цифры...

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