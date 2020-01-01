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Захарян: «Мой стиль приспособлен к европейскому футболу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем игровом стиле.

— Вы известны как разносторонний футболист. Какую позицию считаете для себя оптимальной, если бы за вами был выбор места на поле?

— Я всю жизнь играл в центре полузащиты. Даже до перехода в основной состав. Тренер поставил меня на фланг, и я там неплохо выступил. Понял основные принципы игры на этой позиции. Могу действовать и там, и там.

Например, в недавнем матче со «Спартаком» начал первый тайм на фланге, а после перерыва сместился в середину поля. Никаких проблем.

— Как считаете, ваш игровой стиль подходит для европейского футбола?

— Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.

  • Захаряну 18 лет.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60569

    portero 8 минут назад

    Матч со Спартаком был неудачный...

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