Селихов покинул расположение сборной России из-за травмы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России. Причина – болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

Селихова решили отпустить в клуб после обследования.

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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