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Селихов покинул расположение сборной России из-за травмы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России. Причина – болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

Селихова решили отпустить в клуб после обследования.

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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Источник: телеграм-канал сборной России

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4035

    Snek 25 минут назад

    Нафиг вообще эта сборная сейчас нужна?

    0
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    Рейтинг: +3616

    Кинстифа 1 час назад

    Жаль его как человека((( вечно травмы преследуют

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