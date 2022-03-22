Бабаев: «Трудно прогнозировать, вернутся ли легионеры в ЦСКА»

Вот так работаешь, вкладываешь все свои усилия, а один чудак на букву "м" все перечеркивает.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что иностранные игроки могут не вернуться в клуб после перерыва на матчи сборных.
– Все ли легионеры вернутся в ЦСКА после перерыва на сборные?
– На данный момент да. Но каждый день ситуация меняется, трудно прогнозировать.
– Иностранцы отлично начали в чемпионате. Не обидно ли, что никто из них может не остаться на следующий сезон? Возникнут ли проблемы с выкупами игроков?
– Если мы будем без еврокубков, то, думаю, да. Это одна из основных вещей.
- ФИФА и УЕФА разрешили легионерам приостановить контракты с российскими клубами.
- Многие иностранные футболисты покинули команды РПЛ.
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