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«Динамо»: «Неделю назад Goal уверял, что футбол вне политики и Захарян будет в топ-50»

В «Динамо» прокомментировали исключение полузащитника Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Ещe неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal.com, мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

Неделю назад представитель сайта и премии уверяли, что, образно говоря, футбол вне политики и что Захарян будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении Захаряна. И честно говоря, это самое странное, что может быть.

Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно – ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление», – сообщили в пресс-службе клуба.

  • Захаряну 18 лет.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1876

    DMитрий 1 час назад

    Месяц назад мы всей страной ещё были на международной спортивной арене по всем видам спорта... Поэтому тому, что произошло сейчас с Захаряном удивляться не стоит. А вот что может произойти через 1-2 месяца...???
    Может же и:
    Распушили хвосты и спички подоставали
    И привет всей планете!

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