«Динамо»: «Неделю назад Goal уверял, что футбол вне политики и Захарян будет в топ-50»

В «Динамо» прокомментировали исключение полузащитника Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Ещe неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal.com, мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

Неделю назад представитель сайта и премии уверяли, что, образно говоря, футбол вне политики и что Захарян будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении Захаряна. И честно говоря, это самое странное, что может быть.

Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно – ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление», – сообщили в пресс-службе клуба.

Захаряну 18 лет.

В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.

Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи