Бабаев: «Предпринимаем все необходимые меры, чтобы вывести ЦСКА из-под санкций»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о борьбе с последствиями санкций.

Месяц назад под ограничения США попал ВЭБ.РФ.

ЦСКА включен в санкционный список как структура госкорпорации.

«Что касается санкций к ВЭБу, конечно, ведeтся определeнная работа, юристы занимаются, предпринимаем все необходимые действия, чтобы вывести клуб из-под санкций», – сказал Бабаев.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи