Бабаев: «Предпринимаем все необходимые меры, чтобы вывести ЦСКА из-под санкций»

А что такое? Зачем ЦСКА выводить из-под санкций? У нас же по телевизору говорят, что не страшны нам санкции! Неужели врут?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о борьбе с последствиями санкций.
- Месяц назад под ограничения США попал ВЭБ.РФ.
- ЦСКА включен в санкционный список как структура госкорпорации.
«Что касается санкций к ВЭБу, конечно, ведeтся определeнная работа, юристы занимаются, предпринимаем все необходимые действия, чтобы вывести клуб из-под санкций», – сказал Бабаев.
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