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Бабаев: «Предпринимаем все необходимые меры, чтобы вывести ЦСКА из-под санкций»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о борьбе с последствиями санкций.

  • Месяц назад под ограничения США попал ВЭБ.РФ.
  • ЦСКА включен в санкционный список как структура госкорпорации.

«Что касается санкций к ВЭБу, конечно, ведeтся определeнная работа, юристы занимаются, предпринимаем все необходимые действия, чтобы вывести клуб из-под санкций», – сказал Бабаев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11175

    BRO_football 1 час назад

    А что такое? Зачем ЦСКА выводить из-под санкций? У нас же по телевизору говорят, что не страшны нам санкции! Неужели врут?

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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. 1 час назад

    Придумаете по-любому.
    Местные обыватели всё проглотят , только вот остальному миру ваши "придумки" похеру.

    1
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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Так вот оказывается кто у нас на бюджетные денежки живёт! А мы думали Зенит. А оказывается ЦСКА на госбюджете, поэтому его и тянут и подсуживают. Надо же оправдать госзатраты. )))

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