Бабаев: «Контракт с Акинфеевым будет продлен»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что вратарь Игорь Акинфеев продолжит выступать за команду.

«Встречался на днях с Акинфеевым, всe хорошо, но есть ряд технических нюансов. Но контракт будет продлен», – сказал Бабаев.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 23 матчах.

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