Бабаев: «Контракт с Акинфеевым будет продлен»

Лучший показатель у Игоря, почему бы и нет. Отличный вратарь.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что вратарь Игорь Акинфеев продолжит выступать за команду.
«Встречался на днях с Акинфеевым, всe хорошо, но есть ряд технических нюансов. Но контракт будет продлен», – сказал Бабаев.
- Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
- 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 23 матчах.
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