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Бабаев: «Контракт с Акинфеевым будет продлен»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что вратарь Игорь Акинфеев продолжит выступать за команду.

«Встречался на днях с Акинфеевым, всe хорошо, но есть ряд технических нюансов. Но контракт будет продлен», – сказал Бабаев.

  • Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня.
  • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • В этом сезоне голкипер пропустил 19 голов в 23 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Лучший показатель у Игоря, почему бы и нет. Отличный вратарь.

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