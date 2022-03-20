Британский консорциум предложил за «Челси» более 3 миллиардов (Bloomberg)

Британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus сделал предложение о покупке «Челси».
По информации Bloomberg, консорциум предложил более 3 миллиардов фунтов.
Помимо Centricus в консорциум входят инвестиционный фонд Cheyne Capital и венчурная компания Talis Capital. Они готовы инвестировать в «Челси» после покупки.
- «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
- Клуб может не доиграть сезон.
- Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.
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