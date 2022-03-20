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Британский консорциум предложил за «Челси» более 3 миллиардов (Bloomberg)

Британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus сделал предложение о покупке «Челси».

По информации Bloomberg, консорциум предложил более 3 миллиардов фунтов.

Помимо Centricus в консорциум входят инвестиционный фонд Cheyne Capital и венчурная компания Talis Capital. Они готовы инвестировать в «Челси» после покупки.

  • «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
  • Клуб может не доиграть сезон.
  • Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.

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Источник: Bloomberg

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