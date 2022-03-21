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«Реал» интересуется защитником «Баварии» Упамекано

Центральный защитник «Баварии» Дайот Упамекано может продолжить карьеру в Испании.

Интерес к 23-летнему футболисту возобновил «Реал», который претендовал на него еще в период выступлений за «РБ Лейпциг».

Мюнхенский клуб не исключает продажу игрока, поскольку пока он не оправдывает ожидания.

  • Прошлым летом «Бавария» купила Упамекано за 42,5 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

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Источник: AS

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11545

    DeStar 14 минут назад

    да реалу бы пару нормальных, не все в мире ван дейки, но дно что есть сейчас это ппц. Один менди нормальный, а карвахаль вообще скатился в дно, ладно с мбаппе он не справлялся - ок, мбаппе быстрый как флеш, но всегда косячит, раньше марсело был таким, который хоть в атаке мог ,а в защите нет. А карвахаль ни там и ни там. Про Цз молчу.. после рамоса и пепе это жалкая пародия на защиту.

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