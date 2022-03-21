«Реал» интересуется защитником «Баварии» Упамекано

Центральный защитник «Баварии» Дайот Упамекано может продолжить карьеру в Испании.

Интерес к 23-летнему футболисту возобновил «Реал», который претендовал на него еще в период выступлений за «РБ Лейпциг».

Мюнхенский клуб не исключает продажу игрока, поскольку пока он не оправдывает ожидания.

Прошлым летом «Бавария» купила Упамекано за 42,5 миллиона евро.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

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