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Травма Захаряна оказалась несерьезной

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации «СЭ», повреждение колена 18-летнего футболиста оказалось не слишком серьезным.

В клубе надеются, что хавбек полностью восстановится к матчу ближайшего тура РПЛ против «Краснодара».

  • В этом сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.
  • Из-за травмы он пропустит сбор национальной сборной России.
  • «Краснодар» примет «Динамо» 3 апреля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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