Травма Захаряна оказалась несерьезной

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации «СЭ», повреждение колена 18-летнего футболиста оказалось не слишком серьезным.
В клубе надеются, что хавбек полностью восстановится к матчу ближайшего тура РПЛ против «Краснодара».
- В этом сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.
- Из-за травмы он пропустит сбор национальной сборной России.
- «Краснодар» примет «Динамо» 3 апреля.
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