Травма Захаряна оказалась несерьезной

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации «СЭ», повреждение колена 18-летнего футболиста оказалось не слишком серьезным.

В клубе надеются, что хавбек полностью восстановится к матчу ближайшего тура РПЛ против «Краснодара».

В этом сезоне Захарян забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.

Из-за травмы он пропустит сбор национальной сборной России.

«Краснодар» примет «Динамо» 3 апреля.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи