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Обляков: «В ЦСКА не говорят о чемпионстве»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после разгрома «Рубина» (6:1) заявил, что в команде пока не думают о чемпионстве.

«Говорят ли в команде о чемпионстве? Нет. Нам надо побеждать в каждом матче, а уже посмотрим после 30 туров», – сказал Обляков.

  • ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
  • После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60343

    portero 25 минут назад

    Зачем языком молоть, надо просто играть...

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