Обляков: «В ЦСКА не говорят о чемпионстве»

Зачем языком молоть, надо просто играть...
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после разгрома «Рубина» (6:1) заявил, что в команде пока не думают о чемпионстве.
«Говорят ли в команде о чемпионстве? Нет. Нам надо побеждать в каждом матче, а уже посмотрим после 30 туров», – сказал Обляков.
- ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд.
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