Обляков: «В ЦСКА не говорят о чемпионстве»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после разгрома «Рубина» (6:1) заявил, что в команде пока не думают о чемпионстве.

«Говорят ли в команде о чемпионстве? Нет. Нам надо побеждать в каждом матче, а уже посмотрим после 30 туров», – сказал Обляков.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд.

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